شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة وسموحة يرغبان فى التعاقد مع عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل عمر السعيد مهاجم الزمالك بين أكثر من عرض محلى من أجل الإنتقال لأحدهما بداية الموسم المقبل بعدما أدرك أن أيامه أصبحت معدودة مع الفريق نظرا لعدم قناعة المدير الفني بقدراته ، ورغبة مجلس الإدارة في عدم التجديد له بعد المستوى السئ الذى ظهر عليه خلال المباريات الأخيرة وكان أخرها مباراة الوداد المغربى التي خسرها الأبيض بهدف مقابل للاشئ بإستاد القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات والتي كلفت الفريق الخروج من دورى الأبطال .

ويرغب مسئولي ناديي الجونة وسموحة في التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم هجومها ، فاللاعب يمتلك سيرة ذاتية جيدة مع الفريق الساحلى بعدما تم إعارته له في الموسم الماضى خلال فترة الإنتقالات الشتوية ونجح في لفت الأنظار وأحرز 6 أهداف ، بينما يسعى الموج الأزرق للتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوفه بلاعب خبرة في ظل افتقاره لمهاجم محلى قوى بجانب مروان حمدى .