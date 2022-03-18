شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم لمواجهة بيترو أتليتكو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بملعب المباراة التي تجمعه ببيترو أتليتكو الأنجولى غدا السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقي .

كانت بعثة الزمالك قد وصلت على متن طائرة خاصة بالأمس لأنجولا وخلد اللاعبون للراحة بعد رحلة طيران استمرت ما يقارب الخمس ساعات وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إرهاق اللاعبين بخوض تدريب قوى ، مفضلا أن يكون تدريب اليوم الأساسى والأخير للفريق .

وظهر خلال التدريبات الأخيرة للفريق أن البرتغالى فيريرا سيقوم بتغيير خطة الفريق بالكامل واللعب بطريقة 4/3/3 التي يفضلها المدربين البرتغاليين في العالم كله بالوقت الحالي وأثبتت جدواها مع بعضهم .

ويأمل المدير الفني في عودة النتائج الجيدة رويدا رويدا مع الفريق بالرغم من توديع البطولة رسميا إلا أن الخواجة البرتغالى يسعى لرفع همم اللاعبين وحثهم على ضرورة خطف نقاط المباراة للعودة من جديد لمباريات الدورى بشكل مختلف في ظل المنافسة القوية بين الأهلى والزمالك وبيراميدز على خطف لقب الإيجيبشين ليج الموسم الحالي .