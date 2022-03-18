شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم بمجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. الترسانة والسويس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 5 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، حيث يلتقى الترسانة مع منتخب السويس، بتروجت مع بورتو السويس، والمصرية للاتصالات مع وادى دجلة، والإنتاج الحربى مع زد أف سى.

ويستضيف نادى الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة، نظيره منتخب السويس القابع في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، في مباراة يأمل طارق السيد في قيادة الشواكيش لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للاقتراب أكثر من الداخلية صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة.

ويلتقى بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقط، مع بورتو السويس صاحب المركز السابع برصيد 34 نقط، في محاولة من ربيع ياسين لتقليص الفارق مع الداخلية، ولكن المباراة لن تكون سهلة على الفريق البترولى، ويستقبل المصرية للاتصالات العاشر برصيد 28 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويستضيف نادى الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، مع فريق زد أف سى صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة، في أول مباراة تحت قيادة سمير كمونة الذى تولى مهمة زد خلفا لإسماعيل يوسف، في حين يلتقى ناجى بلبيس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة مع بور فؤاد الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

وفى مجموعة الصعيد، يستقبل نادى المنيا صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة خلف المتصدر نادى أسوان بـ15 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة، في آخر مواجهات مجموعة الصعيد في الجولة الثانية والعشرين.