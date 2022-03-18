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الأهلى مع التأمين والزمالك مع الاتصالات فى ربع نهائى دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،الجمعة، منافسات ربع  نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة والذى يقام  بنظام best of 5 على ملاعب الأندية والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.

وتقام المباريات أيام 18 و 21و 25و 28 و 31 مارس الجارى، على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة وهى الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد وسبورتنج والاتصالات، وسموحة، ومصر للتأمين .

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين ، و الزمالك مع الاتصالات ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة ، و الجزيرة مع سبورتنج   

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى بنهاية الدورالتمهيدى، ويليه الاتحاد السكندرى، ثم الجزيرة، والاتصالات، وسبورتنج ثم الزمالك والتأمين وسموحة .

وتوج الاهلى ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 69\64  باللقاء الذى جمع الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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