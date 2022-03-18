الأهلى مع التأمين والزمالك مع الاتصالات فى ربع نهائى دورى السلة

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،الجمعة، منافسات ربع نهائي بطولة دورى السوبر لكرة السلة والذى يقام بنظام best of 5 على ملاعب الأندية والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.

وتقام المباريات أيام 18 و 21و 25و 28 و 31 مارس الجارى، على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة وهى الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد وسبورتنج والاتصالات، وسموحة، ومصر للتأمين .

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الأهلى مع مصر للتأمين ، و الزمالك مع الاتصالات ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة ، و الجزيرة مع سبورتنج

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى بنهاية الدورالتمهيدى، ويليه الاتحاد السكندرى، ثم الجزيرة، والاتصالات، وسبورتنج ثم الزمالك والتأمين وسموحة .