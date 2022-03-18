شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة سموحة وألعاب دمنهور.. تعرف على المتأهلين لثمن نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي مواجهة حذرة أمام فريق ألعاب دمنهور، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، المقرر إقامتها اليوم على استاد الجيش بحرس الحدود في الثالثة عصرا.

ويبحث فريق سموحة عن تذكرة التأهل لثمن النهائي ليكون الفريق الحادي عشر الذى يصل لهذا الدور بعدما حجزت 10 فرق أمكامنها وكانت المفاجأة الوحيدة حتى الآن هو تأهل كفر الشيخ على حساب فاركو.

وتأهل 10 فرق حتى الآن للدور الستة عشر وهي المقاولون العرب بعد الفوز بهدف دون رد على المصرية للاتصالات، وإنبى بالفوز على ديروط بسباعية مقابل هدف، وكفر الشيخ بالانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد، والجونة بعد إقصاء بنها بثلاثية مقابل هدف، والإسماعيلي بالفوز على بتروجت بضربات الترجيح، وسيراميكا بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، وإيسترن كومباني بإقصاء غزل المحلة بضربات الترجيح، وطلائع الجيش على حساب حلوان العام بثلاثة مقابل هدف، والبنك الأهلي على حساب أسوان بهدف دون رد، ومصر المقاصة على حساب بني عبيد بهدفين دون رد.

ويدخل فريق سموحة بحثا عن الانتصار والتأهل لثمن النهائي، خاصة أنه فشل في تحقيق الفوز في آخر لقاءين حينما خرج بنقطة بعد التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، ثم السقوط المدوي بأربعة أهداف دون رد أمام فيوتشر.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز في 6 لقاءات وتعادل خمس مرات وتلقى هزيمتين وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا.

ويعاني ألعاب دمنهور من سوء النتائج في دوري القسم الثاني حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في المجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة، وهو آخر المراكز المؤدية للهبوط للقسم الثالث، بعدما خاض الفريق 22 مباراة حقق أربعة انتصارات فقط مقابل 7 هزائم و11 مواجهة انتهت بالتعادل وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.