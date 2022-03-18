شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: طموحى التواجد بالمنتخب والإدارة أو الإعلام الأقرب لى بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد سمير، كابتن فريق فيوتشر، عن طموحاته في الفترة المقبلة وإمكانية انضمامه إلى المنتخب الوطني، وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لدي طموح للتواجد في المنتخب، وعلى حسب المعايير الفرص متساوية وفي النهاية نتمنى التوفيق للمنتخب سواء موجود أم لا، ومباراة السنغال 50% لكل منتخب، والروح والدافع سيحسمان اللقاء".

وأضاف سعد متحدثاً عن محمد عبد المنعم مدافع فيوتشر السابق والأهلي الحالي: "عبد المنعم إضافة للأهلي والمنتخب، وأداؤه فيه ثقة كبيرة، ومباراة السنغال ستكون ثقيلة". وواصل: "أدرس دبلومة في الوقت الحالي وأعتقد أن مجال الإدارة أو الإعلام الأقرب لي بعد الاعتزال".

وكشف سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر، كواليس اتخاذ قراره بالرحيل عن النادي الأهلي، والانضمام إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري، وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "الخروج من الأهلي لم يكن سهلاً ولكن بعد ذلك أدركت أنني في مكان جيد، عندما تحدث معي فيوتشر لم أكن أفكر في الخروج من الأهلي، كان يتبقى لي موسمان في عقدي، وشعرت بأن هناك مشروعا كبيرا ومحترما مع فيوتشر".

وأضاف سعد سمير: "كنا مستعجلين ولدينا رغبة في إنجاز الكثير من الأمور في أسرع وقت، ولكن بعد أن هدأت الأمور حققنا الكثير من طموحاتنا، عندما تكون مع مجموعة تعرف طريقة شغلك ونظامك هذا يسهل مهمتك، كان معي 8 لاعبين من الأهلي وكانت لدينا نفس الالتزامات".

وواصل: "بعض اللاعبين تألقوا مع المباريات، مثل محمود حمدي ومحمود مرعي، ومروان محسن وناصر ماهر، كل توقف يزيد التجانس والحب بيننا، كان هدفنا أن يكون الفريق هو رقم واحد قبل أي شىء".