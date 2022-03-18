شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتفل بمرور 102 عام على تأسيسه: ناد بنبضه تعيش بلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي المصري بذكرى مرور 102 سنة، على تأسيس النادي، وكتب حساب المصري على فيس بوك "النادي المصري 102 عاماً من العشق والشغف .. نادي بنبضه تعيش بلد".



النادي المصري

تأسس النادي المصري عام 1920 في مدينة بورسعيد، ويعتبر المصري من الأندية الجماهيرية العريقة، فضلاً عن كونه أول نادٍ ينشأ للمصريين في منطقة قناة السويس، وحقق المصري 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم، شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات، دوري منطقة القناة 17 مرة كأس الاتحاد المصري التنشيطية، مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي الفوز ببطولة كأس مصرعام 1998.

شارك النادي المصري في الدوري العام منذ انطلاقه في عام 1948، ولم يغب عن أي من مواسمه سوى في موسمين فقط في خمسينيات القرن الماضي في أعقاب العدوان الثلاثي على بورسعيد، وهو ما جعل المصري أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد الأهلي والزمالك -الناديين الوحيدين اللذين شاركا في جميع نسخ الدوري المصري-، إلا أنه ورغم هذا السجل الحافل من المشاركة الطويلة في الدوري وجماهيرية النادي العريضة وما أفرزه من لاعبين كبار في الكرة المصرية لم يحقق بطولة الدوري المصري حتى الآن.

ويحتفظ المصري برقم قياسي فريد هو تحقيقه أكبر فوز عبر تاريخ الدوري المصري عندما فاز على فريق بني سويف بنتيجة 11 مقابل صفر يوم 31 يناير 1964.