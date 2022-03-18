شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يستكمل تصفيات منتخب الشباب باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل اتحاد الكاراتيه اليوم ،الجمعة، تصفيات منتخب تحت 21 سنة ، و التى انطلقت أمس الخميس، و تستمر حتى 20 مارس الجارى ، لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها أكتوبر المقبل بتركيا.

وتقام التصفيات والتجارب بصالة 3 باستاد القاهرة، على أن تقام تصفيات داخلية أخرى يوم 24 مارس بصالة اتحاد الشرطة.

ويقيم اتحاد الكاراتيه التصفيات بنظام الدورى، ويتم من خلالها اختيار منتخب المشارك فى منافسات بطولة العالم، حيث تقام التصفيات من 17 إلى 20 مارس باستاد القاهرة، بينما تقام تصفيات داخلية أخرى باتحاد الشرطة فى الفترة من 24 إلى 27 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يتم اختيار اتحاد الكارتيه اللاعبون أصحاب المراكز من الأول الى الرابع من التصفيات ليتم ضمهم للمنتخب المشارك فى البطولة.