سعد سمير: اخترت فيوتشر لأنه يشبه الأهلي.. وحصلت على استثناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد سعد سمير مدافع فيوتشر المعار من النادي الأهلي، أنه اختار الانضمام للفريق الصاعد حديثا لأنه يشبه الأهلي.

وقال سعد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "تلقيت عدة عروض ولكن اخترت فيوتشر، تحمست للتجربة بسبب الأسماء المتواجدة كلاعبين ومدرب وأعضاء بمجلس الإدارة، وجدته يشبه النادي الأهلي".

ويلعب سعد سمير معارا لنادي فيوتشر من الأهلي لمدة موسمين.

وأكمل قائد فيوتشر: "وجود أكثر من لاعب من الأهلي جعل جمهور الأهلي يدعم نادي فيوتشر، لأننا أولاد النادي، ووجود علي ماهر في الجهاز الفني لفيوتشر طمني أكثر، تواجد معنا قبل ذلك في الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو في النادي الأهلي".

وعن شكل المنافسة في الدوري هذا الموسم، أوضح سعد: "الفريق الذي يحقق مركز بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز يكون بطل الدوري، لإن الإمكانيات المتوفرة في الـ3 فرق كبيرة جدا وأي حد بعدهم يكون بطل".

وتحدث سعد عن فترته في الأهلي قائلاً: "النادي الأهلي مبينساش الرصيد اللي انت بتعمله، عقدي كان انتهى، وكان ممكن أمشي مجانا ولكني جددت التعاقد بالشروط التي يضعها النادي الأهلي".

وأكمل: "الأهلي وضع استثناء لي ولوليد سليمان بإعفائنا من نسبة المشاركة وتأميننا بالشكل اللائق".

واختتم حديثه عن فيوتشر: "كنا مستعجلين في البداية لتحقيق النتائج الإيجابية، ولكن مع الوقت النتائج أصبحت أفضل، ولمع بعض اللاعبين مع فيوتشر مع توالي المباريات مثل ناصر ماهر".