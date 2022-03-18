لماذا ربط مشجع عنقه بالمرمى في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

لفت أحد المشجعين الأنظار إليه في مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس، بعد قيامه بتصرف غير مألوف.

المشجع اقتحم الملعب في الدقيقة 49 وقام بربط عنقه بالمرمى الخاص بفريق نيوكاسل، مما تسبب في توقف المباراة لعدة دقائق استغرقها الموظفون ورجال الأمن في ملعب "جوديسون بارك" في فك وثاقه، قبل أن يتم حمله خارج الملعب.

صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت سبب التصرف الغريب من المشجع، وقالت إنه ينتمي لحملة "Just Stop Oil" التي ظهرت مؤخرا، والتي تطالب بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والفحم)، وذلك لعدة أسباب منها الحفاظ على البيئة من التلوث.

واستغل المشجع مباراة إيفرتون ونيوكاسل لتوصيل رسالة الحملة إلى أكبر عدد ممكن من الناس، خاصة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها للتنقيب عن النفط في بحر الشمال.

ونقلت الصحيفة تغريدة للحملة عبر موقع "تويتر"، قالت فيها: "حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفط جديدة في بحر الشمال، النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أطفالنا".

وأضافت: "هذا يعني أيضا الحرب على الدول الصغيرة، ومعاناة الأشخاص الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق".

جدير بالذكر أن المشجع الذي اقتحم الملعب هو طالب جامعي يدعى لويس، ويبلغ من العمر 21 عاما.