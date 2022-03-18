حسين ياسر المحمدي يتحدث عن.. قرار مرتضى منصور.. ونصيحة للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حسين ياسر المحمدي، المدير الفني لفريق مواليد 2003 بنادي الزمالك، سعادته بقرار رئيس ناديه بالاستعانة بعناصر من فريقه بالفريق الأول.

وأضاف حسين ياسر المحمدي، عبر قناة الزمالك:"سعدت بإعلان مرتضى منصور استعانته بعناصر فريق 2003 الذي أدربه، وهو سلاح ذو حدين خاصة في هذه الأعمار ولديّ ثقة بقدرتهم على اللعب بالفريق الأول، ولكن هي مسؤولية صعبة فالجمهور دائمًا يريد البطولات، وأقول لهم بإن من يريد التواجد بالفريق الأول لابد أن يكون لديه الروح والشغف بجانب (الكواليتي) واللاعبون يقدّرون المسؤولية وأصبحوا يشعرون بأن الكرة أصحبت حياتهم ونلعب تحت ضغط كبير لتصدرنا جدول ترتيب دوري 2003".

وتابع مدرب فريق 2003 بالزمالك:"النادي يمر بظروف صعبة ولكن الرجال الحاليون هم من حصلوا على الدوري حينما يكون اللاعبون يريدون سيحققون البطولات والدوري مازال في الملعب فلُعبت 11 جولة ومازال هناك الكثير وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية ومن يُفضل الاستمرار فيستمر ويركز ومن يريد الاحتراف لايوجد مشكلة ولكن أتمنى من يلعب بقميص الزمالك أن يؤدي بكل ما لديه ليس 100% فقط بل 110% و 120% فهم يلعبون بفريق بكبير وخلفهم جمهور كبير".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد خوضه 11 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وثلاثة نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 10 مباريات فقط.

وتطرق لمباراتي مصر الحاسمة أمام السنغال للتأهل لكأس العالم بقوله:"الوصول لكأس العالم حلم كبير يحتاج مجهود كبير وكنا نتمنى المباراة الثانية تكون بمصر ولكن مطالبون بحسم المباراة الأولى واستغلال أن المباراة على أرضنا".

وكان مرتضي منصور قد أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم عرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ووقع رئيس الزمالك غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري .

وخسر الزمالك أمام الوداد البيضاوي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقفه.