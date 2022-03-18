الموعد والقناة الناقلة.. القرعة تحدد منافس صلاح في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر الجمعة من أجل تحديد منافسات دور ربع النهائي من البطولة، حيث سيتعرف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي على غريمه ضمن المرحلة المقبلة.

وتنقل قناة بي ان سبورتس الإخبارية وقائع القرعة بتغطية تبدأ من الساعة 12:30 ظهرا.

موعد القرعة

تقام قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة 18 مارس، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا.

الفرق المتأهلة

أتلتيكو مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

تشيلسي الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي

ما هو نظام القرعة؟

ستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إرجاء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم.

ولا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

موعد دور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية

ستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 12 و13 أبريل.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 28 مايو المقبل على ملعب فرنسا في باريس.