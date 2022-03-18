الأهلي يبدأ "مهمة الانقاذ" بتحدي المريخ في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يبدأ النادي الأهلي من جديد مهمة انقاذ مسيرته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الجولة قبل الأخيرة بمرحلة المجموعات.

الأهلي يحتل الثاني في المجموعة الأولى بفارق 6 نقاط عن صنداونز المتصدر، وبالتساوي مع الهلال والمريخ.

بطل إفريقيا في آخر موسمين تعرض لصدمة كبيرة بالجولتين السابقتين وخسر ذهابا وإيابا أمام صنداونز ليفقد أمل الصدارة نهائيا.

وخلال 4 مباريات لم يعرف الأهلي طعم الفوز سوى مرة واحدة فقط، جاءت على حساب المريخ على ملعب الأهلي We السلام.

وتتكرر المواجهة على نفس الملعب بين الأهلي والمريخ، لكن هذه المرة سيكون الفريق السوداني هو صاحب الأرض، بعدما اتخذ من ملعب الأهلي موطنا له في البطولة.

فريق بيتسو موسيماني ليس لديه أي خيارات سوى تحقيق الفوز على المريخ للاقتراب بقوة من التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ويحتاج الأهلي للفوز على المريخ والهلال لضمان تأهله رسمياً إلى ربع النهائي وصيفا للمجموعة بالوصول إلى النقطة العاشرة، لكنه قد يتأهل بالحصول على 8 نقاط في أسوأ الظروف.

ويستعين الأهلي بكل قواه في مواجهة المريخ، بعد دخول الجنوب إفريقي بيرسي تاو قائمة المباراة ليضع حدا لشائعات إصابته وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 18 مارس 2022

التوقيت: 06:00 مساءً

القناة: بي إن سبورتس 3

الاستاد: الأهلي We السلام