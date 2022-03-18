برشلونة يقصي غلطة سراي ويبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي

بلغ نادي برشلونة الإسباني ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على مستضيفه غلطة سراي التركي 2-1 الخميس في إياب ثمن النهائي.



افتتح المدافع البرازيلي ماركاو التسجيل للفريق التركي من رأسية في الدقيقة 28 قبل أن يعادل بيدري غونزاليس النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 37 إثر لعبة جماعية مميزة للفريق الكتالوني.



وفي الشوط الثاني تمكن برشلونة من تسجيل هدف التقدم عن طريق الغابوني بيار-إيميريك أوباماينغ في الدقيقة 49 لينجح رجال المدرب تشافي هيرنانديز في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية والمضي قدماً في المسابقة بعد فوزهم بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1) إذ كان لقاء الذهاب في برشلونة انتهى بتعادل أبيض.



وشكلت هذه المباراة آخر استعداد لبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه ريال مدريد متصدر الليغا في ملعب سانتياغو برنابيو الأحد، رغم أن آماله بالمنافسة على اللقب المحلي تبدو ضئيلة.