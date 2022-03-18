مدرب أتلانتا الإيطالي يشيد بلاعبه الأوكراني مالينوفسكي

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ويقدم مالينوفسكي مسيرة رائعة مع أتلانتا في الموسم الحالي، لكن الأضواء أصبحت مسلطة عليه بشكل كبير لأسباب مختلفة، في أعقاب تعرض بلاده للغزو العسكري على يد روسيا.
وسجل مالينوفسكي هدفا خلال المباراة التي فاز فيها أتلانتا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 -2 الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.
وقال جاسبريني قبل مباراة العودة في ألمانيا «الحقيقة إن روسلان يشارك في موسم غاية في الأهمية، وقد أصبحت الأمور عصيبة بشكل أكبر».
وأضاف «الآن يكون في أفضل حالاته في بعض اللحظات، لقد أصبح حاسما، ندرك اللحظات المؤثرة التي يمر بها».
وأشار «عندما ينجح في استغلال تسديداته خلال المباريات سيصبح الأمر مهما، هو لاعب نجحنا في تهيأته لهذا الدور، وعادة يصبح حاسما».
وختم جاسبريني بالقول «نتمنى في النهاية أن يصبح في أفضل وضعية ممكنة لأننا نحتاجه».
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