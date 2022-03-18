فارس الشمال يطمح لاصطياد الليث في حائل

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الطائي صاحب الأرض والذي يخوض هذه المواجهة بين جماهيره بعد جولتين خاضها الفريق خارج حائل، يأتي في المرتبة الحادية عشرة برصيد 26 نقطة عقب خسارته في الجولة السابقة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى إلى تفادي الخسارة الثالثة على التوالي وإيقاف النزيف النقطي، ويعول التشيلي خوسيه سييرا على عدد من الأوراق الفنية المؤثرة على الصعيد الأجنبي القادرة على تحسين أوضاع الفريق والسعي نحو استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في آخر ثلاث جولات علاوة على الابتعاد عن دائرة الخطر بالرغم من افتقاده خدمات مدافعه البرازيلي مارسيلو سانتوس للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
في المقابل وعلى الطرف الآخر الشباب الذي يظهر من جديد في حائل بعد فترة غياب استمرت أربعة عشر عاما، يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 46 نقطة بعد سقوطه الأخير أمام المتصدر فريق الاتحاد بثنائية، ويسعى إلى استعادة توازنه من جديد وانتزاع الوصافة أملا في تعثر منافسه الهلال الذي تنتظره مواجهة أمام الأهلي هذه الليلة، وسيخوض مدرب الشباب البرازيلي بريكليس شاموسكا المواجهة برغبة واضحة من أجل خطف النقاط الثلاث والاستمرار في دائرة المنافسة معتمدا في ذلك على عدد من الأوراق الهجومية القادرة على مواصلة الأداء الفني الإيجابي علاوة على الاستقرار الواضح في صفوف الفريق.
من مواجهات الطائي والشباب:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم (42) في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري.
- التقى الفريقان في (41) لقاء
- كسب الطائي (6) مواجهات
- حقق الشباب الفوز في (24) لقاء
- حسم التعادل (11) لقاء.
- التعادل الإيجابي ظهر في (5) لقاءات.
- التعادل السلبي تكرر في (6) مواجهات.
- تعتبر مواجهة الليلة هي الثانية للفريقين على صعيد دوري المحترفين.
- لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الشباب بنتيجة ( 3 ــ 0 ).
- تعود آخر زيارة للشباب إلى حائل لمقابلة الطائي في موسم 1428هـ حينما التقيا ضمن مرحلة الدور الأول وانتهت في حينها بالتعادل السلبي.
- أكبر فوز حققه الطائي على الشباب كان في الجولة الثانية من موسم 1427هـ بنتيجة ( 4 ــ 2).
- أكبر فوز حققه الشباب على الطائي كان في الجولة الأولى من موسم 1424هـ بنتيجة ( 7 ــ 0).
أبرز هدافي فريق الطائي:
- نوليدج موسونا ــ زامبي ــ 5 أهداف.
- سيفاس ماليلي ــ سويسري ــ 4 أهداف.
- أمير سعيود ــ جزائري ــ 3 أهداف.
- أبرز هدافي فريق الشباب:
- كارلوس جونيور ــ برازيلي ــ 8 أهداف.
- إيفر بانيجا ــ أرجنتيني ــ 6 أهداف.
- هتان باهبري ــ سعودي ــ 5 أهداف.
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