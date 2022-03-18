أبها يرغب بالعودة للانتصارات عبر بوابة التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون ضيفا على نظيره أبها مساء غد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة الـ25 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشعل الفارق النقطي بين الفريقين هذا المواجهة، حيث يملك أبها 31 نقطة ويطمح في الخروج بالنقاط الثلاث والابتعاد بشكل أكبر عن مناطق الخطر، بينما التعاون صاحب الـ 25 نقطة حط رحاله في أبها بحثا عن نقاط المباراة ليحاول الهروب من الصراع على الهبوط ،حيث إن مركزه الحالي الـ 12 وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الـ 14 وهو المؤدي لنفق السقوط نحو الدرجة الأولى.

من جهته يسعى أبها لاستعادة التوازن بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الفتح بثلاثية نظيفة ويرغب بالعودة للانتصارات من خلال لقاء التعاون إضافة إلى إبقاء التاريخ كما هو عليه بعدم تسجيل خسارة أمام التعاون على أرض ملعب المحالة، حيث لم يسبق لأبها أن خسر خلال مواجهات الفريقين على هذا الملعب من قبل.

على الطرف الآخر يبحث التعاون من هذه المواجهة عن انتصار غائب منذ الجولة الـ 20 بعد أن فاز خلال لقاء الديربي أمام الرائد بنتيجة 3-0 ليعود بعد ذلك ويحقق اربع تعادلات متتالية ولم يتذوق طعم الفوز أو مرارة الخسارة خلال هذه الجولات الأربع الأخيرة.

ويعتبر التعاون أحد الفرق المهددة بالهبوط بعد تواجده في المركز الثاني عشر بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن نتيجة الذهاب انتهت بفوز التعاون بهدفين دون رد.