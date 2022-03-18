نادال يحقق ثاني أفضل مسيرة في تاريخ التنس

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وفاز نادال على أوبليكا بنتيجة 7 - 6 و7 - 6 ليعبر إلى دور الثمانية في إنديان ويلز.
ويمتلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل مسيرة على الإطلاق في بداية الموسم منذ تسعينات القرن الماضي، حيث حقق 26 انتصارا متتاليا دون أي هزيمة في 2020 بعد أن سجل 41 انتصارا متتاليا دون هزيمة في 2011.
وقال نادال «لا يمكنني القول إنه حلم لأنني لم يكن بوسعي أن أحلم بذلك قبل 3 أشهر أو شهرين، أنا استمتع بكل لحظة فقط».
وفي الموسم الماضي تعطلت مسيرة نادال بفعل فيروس كورونا والإصابات، مما أثار الشكوك حول قدرة النجم الإسباني على الحفاظ على مستواه المعهود، لكنه بدأ مسيرته هذا العام بشكل مثالي وتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ليحصد لقبه الـ21 في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وينفرد بالرقم القياسي.
وأوضح نادال الذي يكمل عامه الـ36 في يونيو المقبل، «أنا سعيد فقط بلعب التنس، اليوم الأوضاع كانت أسوأ بعض الشيء، حقيقة في اليومين الأخيرين أزعجتني حالة قدمي بشكل أكبر قليلا».
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