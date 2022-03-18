ظروف الباطن تغري الرائد

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ويعاني أصحاب الأرض بقيادة مدربهم الألماني آلين هورفات من غياب صانع لعب الفريق يوسف الجبلي في لقاء الغد إثر تعرضه لكسر بالساق وتمزق في أربطة المفصل في مواجهة الفيحاء، إذ سيعمل هورفات لتكثيف خط المنتصف واستغلال سرعة الأطراف بحضور للاعتماد على المغربي محمد رايحي وحسين العيسى فيما سيبقى الانغولي فابيو آبرو وحيدا في خط هجوم الفريق.
بالمقابل يسعى الضيوف بقيادة مدربهم البرتغالي جواو بيدرو لخطف فوز يعزز موقف الفريق بالمحافظة على بقائه في دوري المحترفين، وتعويض الخسارة السابقة أمام الهلال، مرتكزا على سرعة الثنائي أحمد الزين والغاني كريستيان اتسو والبرازيلي هنريكي في خط المنتصف، ومن أمامهم المهاجم البرتغالي ايدير ماسيدو في خط المقدمة.
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