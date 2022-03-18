الأهلي يخشى الخسارة والهلال عينه على اللقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بظروف مختلفة وبطموح متفاوت يواجه فريق الهلال ضيفه الأهلي مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق الاتحاد، لكن الهلال يملك مباراتين مؤجلتين يستطيع من خلالهما تقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل مواجهته الحاسمة مع الاتحاد في مدينة جدة.

ويحتاج الهلال للفوز في كل مبارياته ليصل لفارق النقاط الخمس، وبالتالي يأمل وبشدة في الفوز على ضيفه الأهلي الذي يبحث أيضا عن الفوز الذي سيبعده عن الدخول في حسابات الفرق المهددة بالهبوط، حيث يملك 28 نقطة.

غيابات الفريقين

يفتقد الهلال لمدافعه علي البليهي بسبب الإصابة ولكن المدرب الأرجنتيني رامون دياز لن يتعب كثيرا في اختيار البديل، والأقرب للمشاركة المدافع الشاب متعب المفرج، بينما في الأهلي سيجد المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي صعوبة كبيرة في إيجاد بديل المصاب البرازيلي كارلوس ادواردو

مواجهة لاتينية

ستكون المباراة مسرحا لمواجهة لاتينية بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز والمدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، حيث لم يتعرض أي منهما حتى الآن إلى الخسارة فدياز قاد الهلال في ست مباريات حقق الفوز فيها جميعا، منها الفوز على أصحاب المراكز الأولى الثلاثة (الاتحاد والشباب والنصر)

أما سيبولدي فهذه ثاني مباراة له مع الأهلي، حيث فاز في المباراة الأولى على الطائي بثلاثية مقابل هدف.

مواجهات الخمسة الكبار

في الموجهات الخاصة بين الخمسة الكبار (الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب) لعب الهلال حتى الآن 6 مباريات فاز في 3 مباريات (الشباب والنصر والاتحاد) وتعادل في اثنتين (الشباب والأهلي) وخسر من النصر.

أما الأهلي فلعب حتى الآن خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر من الاتحاد مرتين، وخسر من النصر والشباب وتعادل مع الهلال.

سالم والسومة ومن يؤكد التخصص

يملك مهاجم الهلال سالم الدوسري 6 أهداف في مرمى الأهلي كأكثر لاعب هلالي حالي سجل في مرمى الأهلي.

لكن في المقابل هناك السوري عمر السومة سجل 8 أهداف وهو يبحث عن الهدف التاسع، وذلك على مستوى مباريات الدوري فقط.

حضور جماهيري كبير

من المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير خاصة من جانب الهلال الذين سيملؤون النسبة الممنوحة لهم 70%، في المقابل لن تتقاعس الجماهير الأهلاوية عن مساندة فريقها في هذه المباراة الحاسمة، حيث كانت علامة بارزة في الجولة الماضية بحضورها الكبير في مباراة الطائي التي تخطت حاجز الـ17 ألفا.

فرحة النسر أمام تحية العقيد

ستكون الآمال معلقة في التسجيل لفريق الهلال عند المهاجم النيجيري أودين إيغالو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، والذي عوض الهلاليين غياب الفرنسي بافتيمبي قوميز الذي كان يفرح بتمثيل مشية الأسد، لكن فرحة إيغالو مختلفة، حيث يقلد النسر وهو لقب منتخب بلاده.

في الأهلي هناك السوري عمر السومة والملقب بالعقيد، والذي يحيي جماهيره بعد كل هدف بالتحية العسكرية.

ويملك السومة 9 أهداف في هذا الموسم، وهو الهداف التاريخي لدوري المحترفين بـ 142 هدفا، وسبق أن حقق لقب الهداف ثلاث مرات متتالية أعوام (2014-2015-2016).