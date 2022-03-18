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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها بيرسي تاو وهاني وكريم فؤاد في قائمة الأهلي لمباراة المريخ بدوري الأبطال، ومنافسة بين مصطفى فتحى وأحمد رفعت لتعويض رمضان صبحى فى المنتخب.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

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التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

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منافسة بين مصطفى فتحى وأحمد رفعت لتعويض رمضان صبحى فى المنتخب

يفاضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بين الثنائى مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودى وأحمد رفعت لاعب فيوتشر لضم أحدهما لقائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

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الزمالك يضع عبد الرحمن مجدى تحت الميكروسكوب قبل التعاقد معه

دخل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى حسابات لجنة الكرة بالزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل رغبة مجلس الإدارة البيضاء فى إبرام عدد من الصفقات السوبر أملا فى المنافسة على البطولات .

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جلسة اعتذار تنهى أزمة التمرد في المصري قبل مواجهة القطن بالكونفدرالية

اعتذر لاعبو النادي المصري للمدير الفنى للفريق التونسي معين الشعباني المدير الفني ، وكذلك كريم ذكري مدير الكرة، وذلك بعد رفضهم نزول التدريبات أمس الأربعاء بداعي تأخر بعد المستحقات المادية لدى النادي، وعقب الاعتذار، والذي تم في جلسة خاصة مع الجهاز الفني، خاض لاعبو الفريق التدريبات بشكل طبيعي استعداداً لمباراة القطن الكاميروني.

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البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

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عمر جابر يدخل دائرة المرشحين للانضمام للمنتخب أمام السنغال

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الـ48 ساعة المقبلة والتي تشهد مشاركة الفرق المصرية الأربعة في البطولات الأفريقية حيث يتواجد الاهلي والزمالك في دوري الأبطال ومشاركة بيراميدز والمصري في البطولة الكونفدرالية ، ودخل في الصورة عدد من اللاعبين تمهيدا للتواجد في معسكر مباراتي السنغال على رأسهم عمر جابر ظهير ايمن نادي بيراميدز بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة مع فريقه بعد عودته لمكانه الطبيعي بدلا من المشاركة فى خط الوسط ، ونجاحه في التواجد منذ أكثر من مباراة في مركز الظهير الأيمن.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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