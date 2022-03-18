شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى التدريبات الجماعية اليوم باستاد المحلة عقب الراحة السلبيه التي منحها لهم لمدة 3 أيام، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واجتمع عبد الحميد بسيونى باللاعبين قبل انطلاق المران وطالبهم بالتركيز الفترة المقبلة والعمل على تحسين الأداء والتعهد على الظهور بشكل قوى في المباراة القادمة أمام بيراميدز، لمصالحة الجمهور عقب الخروج من بطولة كأس مصر أمام إيسترن كومبانى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 2 أبريل المقبل، وستقام على استاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات والخساراة في ثلاث مباريات.



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