شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من الدورى.. إيسترن كومبانى والإسماعيلى أكثر الفرق خسارة بـ7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل استعداد المنتخب الوطنى لخوض معسكره لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق إيسترن كومبانى أكثر الفرق تعرضا للخسارة برصيد 7 مباريات، حيث يحتل المركز السادس عشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات.

ويتساوى الإسماعيلى مع "إيسترن كومبانى" في سلسلة الهزائم برصيد 7 مباريات، حيث خاض الدراويش 13 مباراة حقق فيها فوزا وحيدا كان على حساب الاتحاد السكندرى بينما تعادل في 5 مواجهات ليتذيلوا جدول ترتيب الدورى.

وحقق فريق الإسماعيلى أمام سيد البلد أول انتصار في الدوري هذا الموسم منذ أكثر من 200 يوم، آخر مباراة فاز فيها الإسماعيلى كانت الموسم الماضى أمام سيراميكا، فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3/2، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2021.

وحق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها.