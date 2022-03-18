شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يجهز خالد الأخميمى لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الجهاز الطبى بالفريق بتجهيز اللاعب خالد الأخميمى قائد الفريق برفع الكفاءة البدنية، عقب المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى والشفاء من الإصابة.

وغاب خالد الأخميمى قائد فريق غزل المحلة عن مباريات الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ويعد الأخميمى من أفضل العناصر داخل الفريق، حيث استقر المدير الفني عبد الحميد بسيونى الاعتماد عليه في المباريات القادمة بسبب خبرة اللاعب الكبيرة.

ويسعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 9 أبريل المقبل وستقام على ستاد الدفاع الجوى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباريتين وتعادل في 7 مباريات والخسارة فى ثلاث مباريات.