7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

عمر جابر يدخل دائرة المرشحين للانضمام للمنتخب أمام السنغال

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الـ48 ساعة المقبلة والتي تشهد مشاركة الفرق المصرية الأربعة في البطولات الأفريقية حيث يتواجد الاهلي والزمالك في دوري الأبطال ومشاركة بيراميدز والمصري في البطولة الكونفدرالية ، ودخل في الصورة عدد من اللاعبين تمهيدا للتواجد في معسكر مباراتي السنغال على رأسهم عمر جابر ظهير ايمن نادي بيراميدز بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة مع فريقه بعد عودته لمكانه الطبيعي بدلا من المشاركة فى خط الوسط ، ونجاحه في التواجد منذ أكثر من مباراة في مركز الظهير الأيمن.