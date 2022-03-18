شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 17 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم، وثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم.

ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم

دخل مسئولو الاتفاق السعودى فى مفاوضات قوية مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق السعودى .

ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم

أعلن جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي اليوم الخميس 17، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة منتخب مالي في مباراتي الدور الأخير من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

كيروش يضم محمود علاء للمنتخب رغم الإيقاف