شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 17 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم، وثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم.
ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم
دخل مسئولو الاتفاق السعودى فى مفاوضات قوية مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق السعودى .
ثلاثى الأهلى والزمالك وساسي ضمن قائمة تونس لمواجهة مالى فى تصفيات كأس العالم
أعلن جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي اليوم الخميس 17، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة منتخب مالي في مباراتي الدور الأخير من تصفيات كأس العالم قطر 2022.
كيروش يضم محمود علاء للمنتخب رغم الإيقاف
استقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على استدعاء محمود علاء مدافع الزمالك لقائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.
الزمالك يضع عبد الرحمن مجدى تحت الميكروسكوب قبل التعاقد معه
دخل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى حسابات لجنة الكرة بالزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل رغبة مجلس الإدارة البيضاء فى إبرام عدد من الصفقات السوبر أملا فى المنافسة على البطولات .
غادرت منذ قليل مطار القاهرة الدولىً بعثة نادى الزمالك لكرة القدم ، وذلك للسفر إلى أنجولا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3930 إلى لواندا باأنجولا لمواجهة بيترو أتليتكو فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقي.
يجهز فيريرا، المدير الفنى للزمالك، عددا من البدلاء للاعتماد عليهم بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة على رأسهم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، حيث من المؤكد تجربته فى مركز الظهير الأيمن فى حالة عدم تعافى حازم إمام بشكل كامل نظرا لهبوط مستوى المثلوثى، بالإضافة لتجربة يوسف أوباما فى مركز المهاجم بدلا من عمر السعيد الذى تأكد غيابه وعدم الإستعانة به فى اللقاءات المقبلة.
أبو جبل يفاضل بين أكثر من عرض محلى وآخر سعودى
يفاضل محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، بين أكثر من عرض محلى بعد خروجه من حسابات مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الذين أكدوا عدم التجديد للحارس الدولى نظرا لهبوط مستواه، وتلاعبه فى تجديد عقده ورغبته فى الرحيل للدورى السعودى.