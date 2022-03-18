شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها الأهلي يرتدي الزي الأسود أمام المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال، وبيرسي تاو وهاني وكريم فؤاد في قائمة الأهلي لمباراة المريخ بدوري الأبطال.
الأهلي يرتدي الزي الأسود أمام المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السواني عن جميع التفاصيل الخاصة المباراة المقرر إقامتها في السادسة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الإولى بدوري أبطال أفريقيا.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
بدأ صلاح محسن مهاجم الأهلي مرحلة جددية من العلاج حيث بدأ رحلة الجري حول الملعب خلال المران الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش ضمن برنامج تأهيل وتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يلعب به أمام المريخ في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يتطلع الأحمر للفوز بنقاطها الثلاث وضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.