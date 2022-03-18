أخبار الأهلي اليوم الخميس 17 / 3 / 2022

بدأ صلاح محسن مهاجم الأهلي مرحلة جددية من العلاج حيث بدأ رحلة الجري حول الملعب خلال المران الذي أُقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش ضمن برنامج تأهيل وتجهيز اللاعب للعودة للتدريبات الجماعية للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام المريخ السوداني استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التشكيل المتوقع أن يلعب به أمام المريخ في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يتطلع الأحمر للفوز بنقاطها الثلاث وضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.