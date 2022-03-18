شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعود للتدريبات الجماعية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا تدريباته الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد الراحة التي منحها هيثم شعبان المدير الفنى للاعبين، عقب التعادل مع إنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدورى العام.

وقرر هيثم شعبان إراحة لاعبيه منعا لتعرضهم للاجهاد بسبب ضغط المباريات الكثيرة التي خاضوها خلال الفترة الماضية لتكون هذا الراحة بمثابة فرصة لهم لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل جيد للعودة إلى المران الجماعى.

وتعادل إنبى سلبيا مع سيراميكا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 15 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.

بينما صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد كوكو،خط الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن،خط الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم ،خط الهجوم: باسم مرسي .

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع : إبراهيم يحيى - خالد رضا - محمد حامد،خط الوسط : علي فوزي - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - مصطفى جمال - محمد شريف حتحوت - مصطفى شلب،خط الهجوم : جون ايبوكا.