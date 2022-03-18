شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير إصابة زميله سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب أون تايم"، بفيروس كورونا، وقال شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: "يبدو أن كورونا مش عايزة تسيبنا جت تانى لسيف زاهر لكن على خفيف ونتمنى له الشفاء".

فى سياق آخر، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الاهلى اشتكى من ألم فى العضلة الأمامية ولكن الأشعة أثبتت سلامته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "لما عرفت إصابة بيرسى تاو قولت أسال وعايزة أقولكوا أن اللى بيتوهنى فى أخبار الاهلى مصطفى شوبير لانه دايماً رافع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم ولما عرفت كدا بعد فترة قولت اشوف أنا بنفسى الدنيا ماشية إزاى".

وأضاف شوبير: "عندى علامة استفهام كبيرة حول إجازة الأهلى الأخيرة، الفريق لم يتدرب يوم الأحد والإثنين والثلاثاء منذ العودة من جنوب أفريقيا، الفريق عمل استشفاء فقط ولكن لكل شيخ طريقة".

وأكمل شوبير: "بيرسى تاو لعب مباراة صن دوانز وخرج وظهر بمعدل بدنى ضعيف للغاية واشتكى من ألم فى العضلة الأمامية، والسونار أثبت إن مفيش مزق ولكن اللاعب قال لسه الألم مستمر".