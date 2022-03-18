شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة القطن الكاميروني تصل القاهرة وتتوجه إلى برج العرب استعدادا لـ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي القطن الكاميروني، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه النادي المصري والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد برج العرب، حيث قام مسئولو الشئون الإدارية بالنادي المصرى باستقبال البعثة التي تضم 30 فردًا ويترأسها سادو فيرناند رئيس النادي.

وفور إنهاء إجراءات الوصول، تم اصطحاب البعثة على الفور إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق حتى موعد المباراة بأحد فنادق برج العرب.



بعثة القطن (1)



بعثة القطن (2)

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري عن سعر تذكرة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق القطن الكاميروني والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في الثالثة عصر الأحد المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وحددت إدارة المصري سعر التذكرة بواقع 50 جنيهًا للدرجة الموحدة، وذلك وفقًا لشروط الحجز بمنظومة تذكرتي، علمًا بأن إدارة النادي المصري قد حصلت على موافقة الجهات المعنية بحضور 5000 مشجع، وذلك وفقًا لشروط الحجز بمنظومة تذكرتي والتي تتطلب استخراج بطاقة المشجع والحجز المسبق للحصول على التذكرة.

واعتذر لاعبو النادي المصري للمدير الفنى للفريق التونسي معين الشعباني المدير الفني ، وكذلك كريم ذكري مدير الكرة، وذلك بعد رفضهم نزول التدريبات أمس الأربعاء بداعي تأخر بعد المستحقات المادية لدى النادي، وعقب الاعتذار، والذي تم في جلسة خاصة مع الجهاز الفني، خاض لاعبو الفريق التدريبات بشكل طبيعي استعداداً لمباراة القطن الكاميروني.