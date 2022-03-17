الامارات | برشلونة يفلت من كمين غلطة سراي.. ويحقق المهم

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفلت من كمين غلطة سراي.. ويحقق المهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة الإسباني مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه غلطة سراي التركي، اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 للبطولة.

كما حجزت أندية سبورتينج براغا البرتغالي وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي وأتالانتا الإيطالي مقاعدها أيضا في دور الثمانية، بعد النتائج التي حققتها في جولة الإياب في دور الـ16 اليوم.

كان فريقا برشلونة وغلطة سراي بحاجة للفوز في لقاء اليوم، الذي جرى بمدينة اسطنبول التركية، عقب تعادلهما بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (كامب نو) معقل برشلونة يوم الخميس الماضي.

وبادر غلطة سراي بالتسجيل في الدقيقة 28 عن طريق البرازيلي ماركاو، غير أن برشلونة انتفض في الوقت المناسب، ليحرز لاعبه بيدري هدف التعادل في الدقيقة 37، قبل أن يحرز مهاجمه الجابوني بيير ايميريك أوباميانغ الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وبهذا الفوز، اكتسب برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ11 الأخيرة بمختلف المسابقات، قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد القادم، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لاستكمال حملته في البطولة من أجل رسم البسمة على وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط بسبب نتائج الفريق المهتزة في مختلف البطولات الأخرى هذا الموسم، حيث خرج مبكرا من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يفشل في الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وأصبحت حظوظه شبه معدومة في التتويج بالدوري الإسباني.

وحصل سبورتينج براغا على بطاقة العبور إلى دور الثمانية، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه موناكو الفرنسي.

وأحرز الإسباني أبيل رويز أورتيجا هدف براجا في الدقيقة 19، قبل أن يسجل أكسيل ديساسي هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 90.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز سبورتينج براغا 2 / صفر، ليظفر الفريق البرتغالي بورقة الترشح عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل جلاسجو رينجرز لدور الثمانية أيضا، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه ريد ستار الصربي، حيث استفاد الفريق الأسكتلندي من فوزه ذهابا 3 / صفر يوم الخميس الماضي.

وتقدم ريد ستار بهدف مبكر حمل توقيع ميركو إيفانيتش في الدقيقة العاشرة، لكن ريان كينت منح التعادل لجلاسجو رينجرز في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف الفاردو بن نابوهان الهدف الثاني لريد ستار من ركلة جزاء.

واقتنص أتالانتا بطاقة الترشح لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه بايرليفركوزن الألماني، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه 3 / 2 في لقاء الذهاب.

وتقمص جيريمي بوجا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 90.

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