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الامارات | الفعاليات الرياضية في إيطاليا بحضور جماهيري كامل.. اعتباراً من هذا التاريخ

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات بإمكان أندية كرة القدم الإيطالية والفرق في الألعاب الأخرى اللعب داخل الملاعب والصالات بحضور جماهيري كامل اعتبارًا من أبريل القادم، بعد أن خففت الحكومة في إيطاليا اليوم الخميس قيود فيروس .

وينطبق هذا الإجراء على جميع الفعاليات الرياضية في الأماكن المغلقة أو المفتوحة .
كانت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تلعب مؤخرًا أمام 75٪ من طاقات الملاعب الاستيعابية، لكن قواعد الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا من المقرر أن تنتهي في 31 مارس القادم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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