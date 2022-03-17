الامارات | الفعاليات الرياضية في إيطاليا بحضور جماهيري كامل.. اعتباراً من هذا التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفعاليات الرياضية في إيطاليا بحضور جماهيري كامل.. اعتباراً من هذا التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات بإمكان أندية كرة القدم الإيطالية والفرق في الألعاب الأخرى اللعب داخل الملاعب والصالات بحضور جماهيري كامل اعتبارًا من أبريل القادم، بعد أن خففت الحكومة في إيطاليا اليوم الخميس قيود فيروس كورونا.

وينطبق هذا الإجراء على جميع الفعاليات الرياضية في الأماكن المغلقة أو المفتوحة .

كانت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تلعب مؤخرًا أمام 75٪ من طاقات الملاعب الاستيعابية، لكن قواعد الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا من المقرر أن تنتهي في 31 مارس القادم.

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