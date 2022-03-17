كابتن الاتحاد يكرم قدامى اللاعبين

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وفكرة الكتاب الذي يعد أول كتاب في سلسلة من الكتب الرياضية من تأليف عبدالعزيز النجيمي قبل أكثر من 40 سنة، بتكليف من إدارة نادي الاتحاد آنذاك للتعريف بتاريخ النادي العريق.
وقد تم تزويد المؤلف بكامل المعلومات والإحصاءات والصور والبطولات عن طريق المعاصرين القدامى أمثال المهندس عبدالله بكر وبعض الإداريين والمهتمين بالحركة الرياضية داخل نادي الاتحاد.
وقال أسطورة العميد الكابتن عبدالله بكر إن الهدف الأسمى من إصدار الكتاب هو تكريم اللاعبين الذين تدرجوا من الفئات السنية وصولا للفريق الأول وحققوا من خلالها بطولات عديدة وكانوا بمثابة آمال الاتحاد.
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