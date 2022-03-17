العميد يدافع عن صدارته أمام الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تستمر معاناة فريق الاتحاد بسبب غيابات عناصر فريقه المؤثرة، حيث يفتقد للقاء الثالث على التوالي خدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يغيب عن مواجهة الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره الحزم اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بطاقته الاستيعابية الجماهيرية كاملة، حيث شهدت منصة شراء التذاكر خلال الساعات الأولى من طرحها إقبالا كبيرا وساحقا رغبة من الجماهير في دعم فريقها نظير نتائجه الإيجابية واقترابه من حسم لقب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، وكان الفريق قد ظهر بشكل مغاير أمام الشباب في الجولة الماضية وكسبه بنتيجة 2-0 بعدما خسر الجولة ما قبل مواجهة الشباب من الهلال بنتيجة 2-1.

كما يستعيد الفريق بجاهزية أكبر المحترف البرازيلي ايغور كورنادو بعدما شارك في مواجهة الشباب الماضية بعد غياب دام أكثر من شهرين كما يعود للمشاركة لاعب الوسط عبدالرحمن العبود الذي غاب عن مواجهة الشباب بداعي الإيقاف.

ويسعى فريق الحزم للخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء في محاولة لكسب نقاط تساعده على مغادرة مركزه، حيث يتذيل ترتيب أندية الدوري برصيد 14 نقطة.

وكان فريق الحزم قد واجه في الجولة الماضية نظيره فريق ضمك وخسر منه بنتيجة 1-0 ليكون قد تعرض لست خسائر متتالية أمام أندية ضمك والفيصلي والهلال والفتح وأبها والشباب، حيث كان آخر فوز له قبل ست جولات أمام الرائد بنتيجة 2-0.