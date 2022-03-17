انطلاق بطولة أرامكو النسائية الدولية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت صباح أمس على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف الدولية في نسختها الثالثة، إحدى بطولات الجولة الأوروبية، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. وتستمر منافسات البطولة لمدة 4 أيام وسط مشاركة عالمية تعد الأكبر من نوعها، حيث تشارك أكثر من 100 لاعبة جولف عالمية من 27 بلدا، يتنافسن على لقب البطولة وجوائزها التي تبلغ مليون دولار.



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