صراع الهبوط يحبط عنابي سدير وسكري القصيم في دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباين كبير في طموحات عشاق سكري القصيم وعنابي سدير هذا الموسم، حيث يختلط شعور محبي الفريقين هذه الأيام بين القلق والخوف على الحال التي آل إليها فريقيهما، ففي الوقت الذي يتباهى فيه جماهير الفريقين بالمشاركة القارية في دوري أبطال آسيا مع كبار القارة، يضعون أيديهم على قلوبهم عندما يتذكرون وضع الفريقين في الدوري ومصارعتهم على النجاة من الهبوط.

المستويات الباهتة

في هذا الموسم، حير التعاون والفيصلي أنصارهما بالمستويات الباهتة التي ظهرا بها في الدوري، والتي كلفتهما خسارة الكثير من النقاط وتغير العديد من المدربين، فالتعاون بالمرتبة الثانية عشرة برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المرتبة الثالثة عشرة، حيث فاز كل منهما بـ5 لقاءات وتعادلا 10 مرات بينما خسرا 9 لقاءات وهذه الأرقام السيئة للفريقين في الدوري تضعهما تحت الضغط في الجولات القادمة بعد أن خرجا من المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل زادت من صعوبة مهمة الفريقين.

الظروف المتشابهة للفريقين من خلال مسيرتهما في الجولات الماضية، جعلت من الجولات الست المتبقية للفريقين مباريات خروج مغلوب.

أبطال آسيا

التعاون بدأ مشواره القاري من خلال الملحق الآسيوي عندما تجاوز الجيش السوري وتعتبر هذه المشاركة هي الثالثة في مشواره بينما الفيصلي يخوض غمار التحدي للمرة الأولى في تاريخه ويبحث من خلالها عن تقديم مستوى مشرف.

وعلى جانب الأجهزة الفنية للفريقين فقد تم الإشراف عليهما من قبل ثلاثة مدربين فالتعاون بدأ مع نيستور وألغى عقده مبكرا ليستلم دفة القيادة الوطني محمد العبدلي قبل أن يعود المدرب السابق البرتغالي جوميز، ونفس الحال ينطبق على الفيصلي الذي بدأ مع الإيطالي باولو ميزراني قبل أن يتعاقد مع البرتغالي دانييل راموس الذي ساهمت سوء النتائج في إبعاده والتعاقد مع اليوناني مارينوس في رغبة من الفريقين مع هذه التغيرات أن تتحسن النتائج وينجو من الهبوط.

التعاون والفيصلي في دوري المحترفين:







التعاون بالمرتبة الثانية عشرة برصيد 25 نقطة



الفيصلي صاحب المرتبة الثالثة عشرة، برصيد 25 نقطة



فاز كل منهما بـ5 لقاءات وتعادلا 10 مرات بينما خسرا 9 لقاءات



الجولات الست المتبقية للفريقين مباريات خروج مغلوب



مجموعة التعاون والفيصلي

المجموعة الرابعة:





فريق الدحيل: يحتل المركز الثاني في دوري نجوم قطر



فريق سباهان: يحتل المركز الثالث في الدوري الإيراني



فريق باختاكور: يحتل المركز الأول في الدوري الأوزبكي



فريق التعاون: يحتل المركز الثاني عشر في الدوري السعودي



المجموعة الخامسة: