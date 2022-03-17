الفرعون المصري رفض تجديد عقده مع ليفربول .. كواليس برشلونة ومحمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد المحمودي، في برنامجه سوبر ليج، على قناة أون تايم سبورتس 2، عن تفاصيل رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل.

وكان الفرعون المصري رفض تجديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بسبب الاختلاف على الراتب السنوي بين الطرفين، وتصريح المدير الفني للفريق يورجن كلوب، أن الأمر متروك للإدارة وأن الوضع جيد.

ويدرس البلوجرانا إمكانية التعاقد مع صلاح بعد هذا الخلاف، حيث صرح الصحفي إيدو كورنادجو في صحيفة "أس" لبرنامج سوبر ليج الذي أجرى مقابلة العام الماضي مع صلاح، والذي أبدى فيها عدم سعادته في ليفربول وكلوب، حيث قال كورنادجو: "عندما أجريت مقابلة مع صلاح، لم أجده سعيدا بليفربول ولا بمدربه ولا بالمشروع الذي يعمل فيه، حتى يومنا هذا فحسب المعلومات التي وصلتني فهو لا يزال غير راض عن ليفربول لأسباب عديدة.

وأضاف: السبب الأساسي أنهم لا يرونه كأفضل لاعب في الفريق ويعتقد أن هناك من يتمتعون بمميزات مادية شبيهة بتلك التي يتمتع بها صلاح وهذا يسبب المشكلات، اعتقد أن صلاح يحلم باللعب في الدوري الإسباني، اليوم أخبرني صديق لي في صحيفة أس أن برشلونة وضعه على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، واعتقد أن هنالك فرقا أخرى غير برشلونة لا أستطيع الإفصاح عنها أيضا تريد التعاقد معه، صلاح صرح لي أنه يحلم باللعب في إسبانيا".

أكمل: "هل صلاح هو الاختيار الأول لبرشلونة؟، بالطبع لا، فيوجد لاعب آخر في القائمة، لكن اعتقد أن برشلونة لن يتعاقد مع صلاح أو مع اللاعب الأخر، لأن راتبهما مرتفعة جدا، وبرشلونة الآن يمر بأزمة مالية، لذلك أعتقد أنه سينتقل لناد آخر غير برشلونة على الرغم من رغبة النادي الكتالوني في التعاقد معه، أتواصل مع صلاح ووكيله لكي لأعرف حقيقة الأخبار المطروحة على الساحة، وعلاقتي بهما ودية".

بينما تحدث زميل كورنادجو، خافيير ميجيل في نفس الصحيفة قائلا: "نحن نتحدث عن لاعب قائد ولديه مرجعية مع ليفربول، وقدرة هائلة على الهجوم من ناحية اليمين والعمق، هو مبهر بتحركاته وقوته الجسمانية، ولديه علاقة جيدة بزملائه، وقادر على تسجيل الأهداف وهذا ما يبحث عنه تشافي، حيث يريد لاعب يستطيع تسجيل الأهداف، وقليل من سجل أهدافا أكثر من صلاح في الدوري الإنجليزي، أولهم وأخرهم هاري كين، لذلك هو أحد الخيارات المطروحة أمام برشلونة في حالة عدم التعاقد مع هالاند الذي يعد المرشح الأول في قائمة تشافي".

وعن قدرة برشلونة المالية الآن قال: "حاليا لا يوجد لديهم القدرة المالية لإجراء مثل هذه التعاقدات، لكنهم على وشك للتعاقد مع عدد من الاتفاقات مع رعاة جدد، الأول مع شركة موسيقية بقيمة 60 مليون يورو في العام، والثاني مع صندوق استثمار يرعى الدوري بقيمة 250 مليون يورو، ثم بيع حقوق البث بنسبة 40% من حقوق بارسا ستوديوس، و49% من حقوق بث بي ال ان، وهذا يعني 300 مليون يورو أخرين، حيث ذلك نتحدث عن مبلغ يصل بين 600-700 مليون يورو كدخل من الممكن أن يسمح للنادي لإجراء مثل هذه التعاقدات، لكن حاليا لا يكمل المال الكافي للتوقيع.

لكن في المستقبل القريب من الممكن أن يبرم التعاقد مع صلاح، برشلونة يرغب في دفع 70 مليون يورو بحد أقصى لليفربول، لأن عقد صلاح سينتهي في صيف 2023، أو ينتظر للعام المقبل حتى ينتهي عقد صلاح، حيث أن هناك إمكانية لعرض 100 مليون يورو بعقد لمدة 4 أعوام لصلاح، أي 25 مليون يورو صافي في العام، حيث أنه يتقاضى حاليا 20 مليون يورو في الموسم مع ليفربول، لذلك سيكون عرض برشلونة أعلى بقليل مما يتقاضاه حاليا".