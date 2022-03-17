شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى مرانه الرئيسي الثالثة عصر غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي في الثالثة عصر غد الجمعة على ملعب 11 نوفمبر استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو بعد غد السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا مساء اليوم الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎