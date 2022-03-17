شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من الدورى.. الأهلى الفريق الوحيد "زيرو" هزيمة منذ انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى العام وذلك قبل فترة التوقف الدولية وبدء استعداد المنتخب الوطنى لخوض معسكره لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وبعد مرور 13 جولة تربع فريق الأهلى على صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 28 نقطة كأكثر الفرق تحقيقا للفوز برصيد 9 مباريات رغن أنه أقل الفرق خوضا للمباريات برصيد 10 لقاءات فاز في 9 وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مواجهة.

ويأتي بيراميدز في المركز الثانى كأكثر الفرق تحقيقا للفوز برصيد 8 مباريات من 11 لقاء خاضهم الفريق السماوى وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد أمام القلعة الحمراء وبرصيد 26 نقطة ويتساوى معه الزمالك الذى فاز في 8 مباريات وخسر لقاءين وتعادل في مواجهة واحدة وبرصيد 25 نقطة.

من ناحية أخرى وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المريخ، وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.