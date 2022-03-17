شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز .. زيزو يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد " زيزو " لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 مباريتان من عمر الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق فاركو نظيرة البنك الاهلى و التقى إيستران كومبانى مع فريق طلائع الجيش .

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى مازال يتصدره أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، برصيد 8 أهداف واحتل المركز الثاني كل من مروان حمدي، لاعب سموحة، وجوب مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، برصيد 6 نقاط.