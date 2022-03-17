شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التابعى حكما لمباراة سموحة و دمنهور في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة فريقى سموحة وألعاب دمنهور غدا في الدور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر المقرر أن يستضيفها ستاد الإسكندرية .

وجاء طاقم التحكيم كالتالى : محمد التابعى حكم ساحة و يعاونة كل من وليد عبد اللطيف و أحمد شريف و حكم رابع عاطف حسين و على تقنية الفيديو كل من وائل فرحان و محمود وفا .

وكان أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق دمنهور غدا الجمعة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر .

وجاءت القائمة كالتالي ..

فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد بيكهام و و محمد شكرى و حمدى علاء

خط الوسط : حمص و محمد كناريا و محمد عبد المعطى ومهاب اشرف و حسين فيصل و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى وشريف رضا والكسندر امير عادل

خط الهجوم : محمد نادى و صديق اوجولا و اليا سيلا وجروم فيليب

ومنح احمد سامي راحة لكل من مروان حمدي و مصطفى الخواجه و خالد عبد الفتاح و حليمو