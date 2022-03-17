شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد صفوت ومسؤولي السفارة فى استقبال بعثة الزمالك بأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسؤولو السفارة المصرية في أنجولا على استقبال بعثة الزمالك لدى وصولها لمواجهة بيترواتليتكو الانجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا .

واستقبل بعثة الزمالك كل من السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، والقنصل أمنيه مدحت، بالإضافة الى أشرف سعيد الملحق الإداري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎