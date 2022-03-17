شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من الدورى.. الإسماعيلى والمقاصة حققا فوزا وحيدا منذ انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى العام وذلك قبل استعداد المنتخب الوطنى لخوض معسكره لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وبعد مرور 13 جولة حقق الإسماعيلى فوزا وحيدا كان على حساب الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر وبعد خوض 13 مباراة خسر الدراويش في 7 لقاءات وتعادلوا في 5 مباريات وفازوا في لقاء وحيد.

ونفس الحال لفريق مصر المقاصة الذى حقق فوز وحيد من 12 مباراة كان على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات.

حقق فريق الإسماعيلى أمام سيد البلد أول انتصار في الدوري هذا الموسم منذ أكثر من 200 يوم، آخر مباراة فاز فيها الإسماعيلى كانت الموسم الماضى أمام سيراميكا، فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3/2، والتى أقيمت يوم 27 أغسطس 2021.

قبل انتصار اليوم خاض "الدراويش" 12 مواجهة هذا الموسم، خسر فى 7 وتعادل فى 5، ويحتل المركز الأخير بأربع نقاط بعد 11 جولة من الدورى المصرى الممتاز.

وحق الإسماعيلى أول انتصار في الدوري هذا الموسم بعدما فقد 31 نقطة في أول 12 جولة، ليرتقي الدراويش للنقطة الثامنة بالمسابقة، لكنه ما زال في قاع جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 19 غيرها