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نتائج مباريات اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 مباراتان من عمر الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق فاركو نظيرة البنك الأهلى، والتقى إيستران كومبانى فريق طلائع الجيش.

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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