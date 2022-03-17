شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بريسي تاو مع ميكيسوني وجلسة معلول..ملامح مران الأهلي قبل لقاء المريخ ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الخميس، العديد من المشاهد التي رصدتها كاميرا "الخليج 365، والتى كان من أهمها دخول الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني في وصلة إستعراض بالكرة قبل إنطلاق المران.

كما عقد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جلسة خاصة مع الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق ، وأستعرض وليد سليمان لاعب الفريق كذلك الأستعرض بالكرة قبل أن ينطلق مران الفريق ويدخل بعده المارد الأحمر معسكر مغلق استعداداً لمباراة المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال.