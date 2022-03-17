شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بريسي تاو مع ميكيسوني وجلسة معلول..ملامح مران الأهلي قبل لقاء المريخ ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الخميس، العديد من المشاهد التي رصدتها كاميرا "الخليج 365، والتى كان من أهمها دخول الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني في وصلة إستعراض بالكرة قبل إنطلاق المران.
كما عقد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جلسة خاصة مع الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق ، وأستعرض وليد سليمان لاعب الفريق كذلك الأستعرض بالكرة قبل أن ينطلق مران الفريق ويدخل بعده المارد الأحمر معسكر مغلق استعداداً لمباراة المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المريخ، وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.
وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ ظهر اليوم الخميس، بحضور الجهاز الإداري لكلا الفريقين إلى جانب ممثلي الاتحاد الإفريقي من لجنة الحكام ومراقب المباراة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدي النادي الأهلي زيا كاملا من اللون الأسود، على أن يرتدي فريق المريخ الزي الأحمر كاملا، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد وانطلاق عمليات الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.