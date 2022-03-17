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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 مبارتين من عمر الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق فاركو نظيرة البنك الاهلى و التقى إيستران كومبانى مع فريق طلائع الجيش .
البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى
تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.
التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى إيسترن كومبانى وطلائع الجيش التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبوت ضمن لقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .