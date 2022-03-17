شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 17 / 3 / 2022 مبارتين من عمر الجولة الـ13 لبطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق فاركو نظيرة البنك الاهلى و التقى إيستران كومبانى مع فريق طلائع الجيش .

البنك الأهلى يتعادل مع فاركو 2/2 فى الجولة الـ 13 بالدورى

تعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره فاركو بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدورى العام فى نسخته الحالية.

التعادل السلبى يحسم مباراة إيستران كومبانى وطلائع الجيش في الدورى