شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضم " زكي " سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نادي سموحة باختيار اللاعب "عبدالرحمن أحمد زكي" لاعب فريق سموحة لكرة القدم للإنضمام لصفوف المنتخب المصري تحت 20 عام في التجمع القادم خلال الفترة من 18 مارس حتى 29 مارس وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع فريق سموحة.
هذا ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره السلوفاكي علي ملعب الإسماعيلية يومي 24 و28 من الشهر المذكور.
ويستعد منتخب مصر من خلال تجاربه الودية ومعسكراته للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تحتضنها مصر العام القادم.
والجدير بالذكر أن المسابقات المحلية سيتم إيقافها ضمن الأجندة الأجندة الدولية والتي يتخللها مباراتي منتخب مصر الأول ضد نظيره السنغالي في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.