شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضم " زكي " سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نادي سموحة باختيار اللاعب "عبدالرحمن أحمد زكي" لاعب فريق سموحة لكرة القدم للإنضمام لصفوف المنتخب المصري تحت 20 عام في التجمع القادم خلال الفترة من 18 مارس حتى 29 مارس وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع فريق سموحة.