شاهد كواليس أخر مران للأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر "فيس بوك" صور لمران الفريق الأخير قبل خوض مباراة المريخ السوداني غداً بدوري الأبطال ، حيث تدرب الفريق عصر اليوم على ملعبه بالتتش وشهد المران مشاركة محمد هاني وكريم فؤاد بعدما تماثل الثنائي للشفاء.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة غياب بعض اللاعبين لأسباب مختلفة ، حيث استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني ، رامي ربيعة مدافع الفريق من القائمة لأسباب فنية فيما يتواصل غياب كلاً من ، صلاح محسن بسبب عدم تماثله للشفاء من إصابة في مشط القدم، ومحمود متولي لعدم الجاهزية، وأيضا بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي وليد سليمان ومحمد فخري.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وشهدت قائمة عودة محمد هاني بعدما غاب عن لقاء صن داونز الأخير للإصابة كما تواجد بيرسي تاو بعدما تناولت بعض التقارير الأيام الماضية أنباء غير صحيحة حول إصابة اللاعب في العضلة الضامة وحاجته للعلاج ستة أسابيع ، كما تواجد كريم فؤاد الذي غادر مباراة صن داونز للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي.



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (1)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (2)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (3)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (4)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (5)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (6)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (7)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (8)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (9)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (10)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (11)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (12)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (13)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (14)



مران الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال (15)