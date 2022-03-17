خاص.. المصري: لاعبو الفريق التزموا بالمران لشعورهم بالخطأ.. والعقوبة مازالت سارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، إن لاعبي ناديه قد عادوا للمشاركة في التدريبات بعدما شعروا بالخطأ.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره القطن الكاميروني، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

وأضاف عمار، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الخميس:"الأمور على مايرام بالفريق ولكن مازالت العقوبة سارية وهي ١٠٪ خصم من عقودهم".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري، تصريحاته بالرد على عما إذا كانوا وعدوا اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، بقوله:"لا يوجد وقت لهذه الأحاديث، أمامنا مباراة هامة بالكونفدرالية، ولكن بكل تأكيد عندما يكون هناك إمكانية سنصرف لهم مستحقاتهم".

ويتصدر المصري مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق النقاط عن مازيمبي، فيما يتذيل القطن المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن أوتوهو صاحب المركز الثالث قبل جولتين من نهاية الدور.