براجا ورينجرز وأتالانتا يتأهلون وموناكو يودع الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حجزت أندية سبورتينج براجا البرتغالي وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي وأتالانتا الإيطالي مقاعدها أيضا في دور الثمانية، بعد النتائج التي حققتها في جولة الإياب في دور الـ16 اليوم.

حصل سبورتينج براجا على بطاقة العبور إلى دور الثمانية، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه موناكو الفرنسي.

وأحرز الإسباني أبيل رويز أورتيجا هدف براجا في الدقيقة 19، قبل أن يسجل أكسيل ديساسي هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 90.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز سبورتينج براجا 2 / صفر، ليظفر الفريق البرتغالي بورقة الترشح عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل جلاسجو رينجرز لدور الثمانية أيضا، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه ريد ستار الصربي، حيث استفاد الفريق الأسكتلندي من فوزه ذهابا 3 / صفر يوم الخميس الماضي.

وتقدم ريد ستار بهدف مبكر حمل توقيع ميركو إيفانيتش في الدقيقة العاشرة، لكن ريان كينت منح التعادل لجلاسجو رينجرز في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف الفاردو بن نابوهان الهدف الثاني لريد ستار من ركلة جزاء.

واقتنص أتالانتا بطاقة الترشح لدور الثمانية، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه بايرليفركوزن الألماني، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه 3 / 2 في لقاء الذهاب.

وتقمص جيريمي بوجا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 90.